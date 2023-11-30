Маск снова заявил, что чип Neuralink не был причиной смерти подопытных обезьян

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Миллиардер Илон Маск снова заявил, что мозговой чип его стартапа Neuralink никогда не был причиной смерти подопытных обезьян: по его словам, животные умирали не от введения импланта, а от болезней, которые уже были у них.

Об этом он сказал в среду на конференции New York Times Dealbook, пишет Bloomberg.

По сути, Маск повторил заявление, которое он сделал в сентябре этого года, о том, что Neuralink использовал обезьян, которые уже были близки к смерти, для своих ранних экспериментов.

В то же время ранее Калифорнийский университет в Дэвисе опубликовал записи, согласно которым 12 обезьян погибли после имплантации устройства Neuralink в мозг, что вызвало критику со стороны зоозащитников.

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Зато Маск уверяет, что для экспериментов использовали уже больных обезьян, а лаборатории, в которых их содержат, имеют "райские условия".

Читайте подробнее в статье ЭП: Прорыв в медицине или новый пузырь: что не так со стартапом Neuralink Илона Маска

Напомним:

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Четыре американских законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, совершил ли Илон Маск мошенничество с ценными бумагами, вводя инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового имплантата, который разрабатывается компанией Neuralink.

Экономическая правда