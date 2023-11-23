В США призывают биржевого регулятора проверить заявления Маска по Neuralink

reuters

Четыре американских законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, совершил ли Илон Маск мошенничество с ценными бумагами, вводя инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового имплантата, который разрабатывается компанией Neuralink.

Об этом говорится в их письме к регулятору, пишет Reuters.

Отмечается, что запрос на проведение расследования поступил от представителей Демократической партии в Палате представителей.

"Тщательная проверка соблюдения протоколов безопасности Neuralink происходит в то время, когда компания готовится впервые протестировать мозговой имплантат на людях, что является критически важной вехой для амбиций стартапа помочь пациентам преодолеть паралич и множество неврологических заболеваний.

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В письме цитируются ветеринарные записи, полученные во время экспериментов Neuralink на обезьянах, которые указывают на то, что животные испытали "изнурительные последствия для здоровья" от имплантатов, включая паралич, судороги и отек мозга", - пишет агентство.

По меньшей мере 12 молодых и здоровых обезьян были подвергнуты эвтаназии "как прямой результат проблем с имплантатом компании", говорится в письме.

В документе также отмечается, что Маск преуменьшил беспокойство инвесторов относительно результатов испытаний на животных.

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Маск написал, что "ни одна обезьяна не умерла от имплантата Neuralink" в своей заметке в социальной сети X 10 сентября. Он добавил, что компания выбрала "терминальных" обезьян, чтобы минимизировать риск для здоровых.

Neuralink не ответила на просьбу прокомментировать письмо в SEC.

Законодатели написали в SEC, что изученные ими доказательства свидетельствуют о том, что смерть животных в экспериментах Neuralink "напрямую связана с безопасностью и рыночной привлекательностью интерфейса между мозгом и компьютером Neuralink".

Как следствие, заявление Маска "возможно, нарушило" правила SEC, пишут законодатели.

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Экономическая правда