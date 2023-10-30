Глава Google Украина ушел из компании после 17 лет на должности

Дмитрий Шоломко Фото: ain.UA

Руководитель Google Ukraine Дмитрий Шоломко в начале октября ушел с этой должности, которую он занимал последние 17 лет, со дня запуска компании в Украине.

Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на источники. Сам Шоломко и пресс-служба компании подтвердили, что он ушел из компании.

При этом ни Шоломко, ни Google Ukraine деталей не комментируют.

"Мы подтверждаем, что Дмитрий Шоломко больше не возглавляет наш офис в Украине. Наша приверженность Украине остается приоритетом, и мы начнем поиск нового руководителя", - сообщили в Google.

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На сегодня Google Ukraine имеет около 100 сотрудников, и, по оценке AIN.UA, от 300 до 450 млнд долл выручки в год.

Экономическая правда