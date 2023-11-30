"Укрнафта" увеличила добычу газа на востоке Украины

ПАО "Укрнафта" провела капитальный ремонт скважины, увеличив ее суточный дебет до более 60 тыс кубометров природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что работы проводили на месторождении, которое находится на Востоке Украины. Целью капитального ремонта была доразведка месторождения.

"В процессе специалисты компании выполнили комплекс геофизических работ, необходимых для уточнения текущего насыщения пластов-коллекторов. После исследования нефтяники провели перфорационные работы на глубине 4393-4396 метров, чтобы соединить скважину с добывающим горизонтом", – говорится в сообщении.

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В компании добавляют, что вскрытая залежь имеет площадь 3,8 квадратных километров с толщиной продуктивной части до 3,6 метра.

"Уже выполнено освоение скважины - результатом которого является более 60 тыс кубометров природного газа и 40 тонн конденсата в сутки", – заявил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

По его словам, скважина сейчас введена в опытно-промышленную эксплуатацию, чтобы получить дополнительные данные по залежи, которая содержит предварительно разведанные запасы. В дальнейшем эти запасы можно будет перевести в категорию промышленных.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" предлагает инвесторам присоединиться к совместной разработке 21 месторождения.