"Укрнафта" запрошує інвесторів до розробки понад 20 родовищ

ПАТ "Укрнафта" пропонує інвесторам долучитись до спільної розробки 21 родовища.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що підприємство, яке наразі перебуває в управлінні держави, пропонує 21 родовище в спільну розробку і запрошує інвестиційні та видобувні компанії до співпраці.

Йдеться про 10 родовищ у на заході та 11 на сході України.

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В "Укрнафті" поділились, що планують повністю розкрити потенціал своїх існуючих родовищ з достатніми запасами, але низькими темпами видобутку, а тому очікують від партнерів готовності інвестувати кошти та технології в розвідку та видобуток.

"Якщо говорити про запаси категорії 2P - тобто, доведені та ймовірні запаси - це більше 12 мільйонів тонн нафти та понад 31 мільярд кубометрів газу", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Компанія вже підготували варіанти договорів за кращими світовими зразками. Перевага надається угодам про розподіл продукції (Product Sharing Agreement). Внеском "Укрнафти" буде власне існуюче родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою, а внеском партнера - розроблений план розвитку родовища задля інтенсифікації видобутку та фінансування відповідних робіт.

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Як виглядає алгоритм подання заявок та відбору

кандидати заявляють про зацікавленість; проходять комплаєнс-процедури; отримують доступ до Virtual Data Room з детальною інформацією про родовища; подають пропозиції щодо планів розробки та умов співпраці; "Укрнафта" оцінює пропозиції, проводить перемовини та обирає переможців окремо для кожного родовища; сторони узгоджують остаточний текст договору про розподіл продукції; угоду погоджує Кабінет Міністрів; починається реалізація плану розвитку; прибуток розподіляється згідно з погодженими умовами.

Подати заявки можна до 10 січня 2024 року, скориставшись контактами:

cooperation@ukrnafta.com

+38 044 506 10 69

Oleksii.zinkov@ukrnafta.com (Олексій Зіньков, Директор департаменту стратегії та інвестицій).

Нагадуємо:

ПАТ "Укрнафта" проводить буріння нової нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області.





