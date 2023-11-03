Китай хочет создать передовых человекоподобных роботов к 2025 году

Правительство Китай рассчитывает к 2025 году выпустить изготовить своих первых гуманоидных роботов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующий план был разработан министерством промышленности и информационных технологий Китая. Согласно ему правительство будет поддерживать больше молодых компаний, ориентированных на эту сферу, устанавливать отраслевые стандарты, развивать таланты и углублять международное сотрудничество.

"Акции китайских робототехнических компаний резко выросли после принятия этого политического решения, что добавляет еще одно измерение технологической гонке между двумя крупнейшими экономиками мира в сфере производства чипов и оборудования. Американские компании, такие как Tesla Inc. и Boston Dynamics, до сих пор имели преимущество в этих технологиях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в программном документе мало деталей, но много амбиций. Китай также хочет, чтобы к 2027 году человекоподобные роботы мыслили, учились и внедряли инновации, и планирует создать надежную систему отраслевых цепей поставок для поддержки их производства.

Напомним:

В октябре акции китайской компании по производству электромобилей BYD выросли примерно на 1%, опередив Tesla, показатели которой упали на 17%.

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