Китайський виробник електромобілів BYD перевершив жовтневі показники Tesla

У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що аналітики підвищили свої прогнози щодо прибутків китайської компанії до рекордно високого рівня з моменту її попереднього квартального звіту цього місяця.

Крім того, видання підкреслює, що BYD, ймовірно, досягла рекордно високих продажів, попри посилення конкуренції та загальне уповільнення попиту китайських електромобілів.

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BYD за останній квартал продала понад 822 тис авто, включно з гібридами, що допомогло їй закріпити статус найпродаванішої марки у Китаї.

На початку цього місяця Маск похмурим прогнозом завалитися на світовий сектор електромобілів, заявивши, що зростання відсоткових ставок у США негативно позначилося на його продажах.

"Результати Tesla також страждають від багатомісячної цінової війни, яку вона ініціювала, намагаючись підігріти попит. Аналітики знижують свої оцінки прибутку на акцію для американського виробника, в той час, як перспективи для BYD зростають", – йдеться в повідомленні.

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Економічна правда.