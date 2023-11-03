АРМА приобретет военных облигаций еще на 1,8 миллиарда

фото: АРМА

Кабмин согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретение облигаций внутреннего госзайма "Военные облигации" на сумму 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В Агентстве добавили, что за июль-октябрь 2023 года АРМА приобрело военных облигаций вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

"В общем, с 24 февраля 2022 года АРМА инициировало закупку военных облигаций на сумму около 3,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Реклама:

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, в марте получило первый купонный платеж в 97,9 миллиона гривен по военным облигациям.

Экономическая правда

Реклама: