АРМА приобретет военных облигаций еще на 1,8 миллиарда
Пятница, 3 ноября 2023, 20:27 -
Кабмин согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретение облигаций внутреннего госзайма "Военные облигации" на сумму 1,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В Агентстве добавили, что за июль-октябрь 2023 года АРМА приобрело военных облигаций вдвое больше, чем за весь предыдущий год.
"В общем, с 24 февраля 2022 года АРМА инициировало закупку военных облигаций на сумму около 3,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
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Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, в марте получило первый купонный платеж в 97,9 миллиона гривен по военным облигациям.
Экономическая правда
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