АРМА получила первый купон по ОВГЗ, приобретенным на средства по продаже активов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, в марте получило первый купонный платеж в 97,9 миллиона гривен по военным облигациям.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

На конец марта Агентство приобрело у Минфина ценные бумаги на общую сумму более 1,23 млрд грн.

В частности, ОВГЗ на сумму более 670 млн. грн. было приобретено благодаря продаже на торгах арестованного аммиака российского происхождения.

После конфискации арестованных средств, за которые приобретены ценные бумаги, они будут перечислены в госбюджет вместе с начисленными суммами купонных платежей. В случае отмены ареста, владельцы активов смогут получить облигации или средства после их погашения (стоимость облигаций и доходов с них).

Напоминаем:

Благодаря покупке ценных бумаг АРМА в бюджет совокупно перечислено более 1,2 миллиарда гривен.