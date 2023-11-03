Судоходный гигант Maersk уволит 10 тысяч сотрудников из-за спада в отрасли

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Датский логистический гигант Maersk заявил об увольнении по меньшей мере 10 тыс сотрудников в условиях избытка мощностей, роста расходов и снижения цен, что привело к падению акций компании.

Об этом сообщает Reutes.

Компания, которая контролирует около одной шестой мировой торговли контейнерами, отметила более резкое падение спроса, чем ожидали аналитики и инвесторы.

Руководство Maersk, в которой в январе работало 110 тыс сотрудников, заявило, что находится в процессе сокращения своей рабочей силы до менее чем 100 тыс, что приведет к экономии 600 млн долларов в следующем году.

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"Если четвертый квартал не принесет каких-то улучшений, то я думаю, что в 2024 году нас ждет довольно сложная ситуация", - сказал генеральный директор Maersk Винсент Клерк.

По словам Клерка, отрицательный рост доходов в третьем квартале произошел в основном в секторе розничной торговли и образа жизни, особенно в Северной Америке, а также в автомобильной и технологической отраслях. Акции группы упали на 17,5% до самого низкого уровня за последние три года.

В Maersk заявила, что ожидают падения мировых объемов контейнерных перевозок в своем крупнейшем сегменте на 2% в этом году, в первую очередь в результате слабого потребительского спроса и распродажи фирмами своих запасов из-за борьбы за товары после пандемии коронавируса.

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Отрасль инвестировала значительные средства в новые контейнеровозы во время и после пандемии, чтобы удовлетворить высокий спрос и получить выгоду от рекордных фрахтовых ставок. В компании добавляют, что с лета на рынок вышло большое количество новых судов без признаков простоя или утилизации.

Напомним:

Датская компания Maersk, мировой лидер контейнерной логистики, заключила соглашение со SpaceX по обеспечению доступа к высокоскоростному спутниковому интернету системы Starlink для всего своего флота контейнеровозов, насчитывающего более 330 судов.