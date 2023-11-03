Японская табачная компания JTI решила продолжить свой бизнес в РФ

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Японская табачная компания Japan Tobacco International решила продолжить свой бизнес в России.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергея Глушкова.

Глушков утверждает, что компания приняла такое решение "для того, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли".

При этом, по его словам, JTI не станет выводить на российский рынок устройство для нагревания табака нового поколения. Глушков также заявил, что JTI придерживается всех правил регулирования, как международных, так и на российском рынке.

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Напомним:

В августе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие мировые табачные компании: Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании продолжают вести бизнес в России и платить в ее бюджет значительные налоги.

Japan Tobacco International (JTI) является несомненным лидером табачного рынка в России (доля компании на рынке составляет около 34,9%) и является одной из крупнейших FMCG-компаний в стране по объему продаж.

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В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.

За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили 4,6 млрд долл. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета России.

В 2022 году российский рынок генерировал около 2 млрд долл для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год.

Несмотря на то, что представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в РФ, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России.

Экономическая правда