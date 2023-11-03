Все разделы
Укр / Рус

СБУ сообщила о подозрении брату Бубки за торговлю горючим с оккупантами

Пятница, 3 ноября 2023, 17:55 - Алексей Павлыш
 
Василий Бубка
Bihus.Info

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении брату Сергея Бубки Василию в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК) и содействии деятельности террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК).

Об этом свидетельствует подозрение, опубликованное на сайте Офиса генпрокурора

Также Офис генпрокурора обнародовал повестки о вызове Василия Бубки для вручения письменного уведомления о подозрении и других процессуальных действий.

Напомним:

Реклама:

В начале июля журналисты Bihus.Info сообщили, что российская фирма "Монблан", которая принадлежит Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.

Расследователи выяснили, что в мае 2023-го года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку топлива на более 800 тысяч рублей.

Как сообщили в Bihus.Info, после выхода сюжета СБУ открыла уголовное производство.

Реклама:

При этом сам Бубка тогда никак не прокомментировал найденные расследователями документы.

В августе расследователи обнаружили, что, несмотря на открытое уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору, Сергей Бубка остается членом НОК Украины, а российские компании, которыми он владеет вместе с братом, заключают новые контракты с оккупантами.

После этого олимпийский чемпион и экс-глава Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергей Бубка заявил, что "не имеет отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории" и что против него "началась компания по уничтожению репутации".

При этом Сергей Бубка до сих пор остается членом Национального олимпийского комитета.

Экономическая правда

прокуратура компании
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Прокуратура и Приватбанк тягаются за земельные участки в Буковеле 24 октября 2023, 13:05
Дело Богуслаева направили в суд: экспрезиденту "Мотор Сич" грозит 15 лет тюрьмы 18 октября 2023, 15:10
СБУ задержала в Днепре директора завода, который продавал РФ оборудование для военных баз 13 октября 2023, 20:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте