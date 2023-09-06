Бубка отреагировал на расследования СМИ: говорит, что не имеет отношения к бизнесу на оккупированных территориях
Олимпийский чемпион и экс-глава Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергей Бубка заявил, что "не имеет отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории" и что против него "началась компания по уничтожению репутации".
Об этом он сказал в видеообращении на своем YouTube-канале.
"Я давно занимаюсь украинским спортом. Я всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась компания по уничтожению моей репутации", - заявил Бубка.
По его словам, с 2014 года он не был на оккупированных территориях.
"Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории. Моя работа заключается в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международной арене", - сказал он.
Напомним:
В начале июля журналисты Bihus.Info сообщили, что российская фирма "Монблан", которая принадлежит Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.
Расследователи выяснили, что в мае 2023-го года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку топлива на более 800 тысяч рублей.
Как сообщили в Bihus.Info, после выхода сюжета СБУ открыла уголовное производство.
При этом сам Бубка тогда никак не прокомментировал найденные расследователями документы.
В августе расследователи обнаружили, что, несмотря на открытое уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору, Сергей Бубка остается членом НОК Украины, а российские компании, которыми он владеет вместе с братом, заключают новые контракты с оккупантами.
Экономическая правда