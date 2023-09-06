Бубка отреагировал на расследования СМИ: говорит, что не имеет отношения к бизнесу на оккупированных территориях

Сергей Бубка фото: НОК

Олимпийский чемпион и экс-глава Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергей Бубка заявил, что "не имеет отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории" и что против него "началась компания по уничтожению репутации".

Об этом он сказал в видеообращении на своем YouTube-канале.

"Я давно занимаюсь украинским спортом. Я всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась компания по уничтожению моей репутации", - заявил Бубка.

По его словам, с 2014 года он не был на оккупированных территориях.

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"Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории. Моя работа заключается в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международной арене", - сказал он.

Напомним:

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В начале июля журналисты Bihus.Info сообщили, что российская фирма "Монблан", которая принадлежит Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.

Расследователи выяснили, что в мае 2023-го года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку топлива на более 800 тысяч рублей.

Как сообщили в Bihus.Info, после выхода сюжета СБУ открыла уголовное производство.

При этом сам Бубка тогда никак не прокомментировал найденные расследователями документы.

В августе расследователи обнаружили, что, несмотря на открытое уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору, Сергей Бубка остается членом НОК Украины, а российские компании, которыми он владеет вместе с братом, заключают новые контракты с оккупантами.

Экономическая правда