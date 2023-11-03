В Киевской области остановила работу одна из сетей АЗС: говорят - из-за конфликта с налоговой

Сеть автомобильных заправочных станций "Avantage 7" 3 ноября прекратила работу на территории Киевской области, якобы из-за претензий со стороны Государственной налоговой службы.

Об этом сообщается в фейсбук сети.

"Нас не остановила война, нас останавливают налоговики. Неожиданно Руслан Рачинский, заместитель начальника ГУ ГНС в Киевской области, отменил 20 лицензий по формальной причине - не подача изменения юридического адреса", - говорится в сообщении.

"Вы считаете, что мы такие, что не подали изменения в лицензии? Просто они не могут ничего найти, поэтому придумывают формальные причины, чтобы остановить нас", - утверждают в компании.

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Согласно сообщению, 3 ноября АЗС "Avantage 7" в Киевской области прекращают работу.

В то же время, как следует из сообщения, проблемы с лицензиями "Avantage 7" могут иметь и другую подоплеку.

На существование еще одной проблемы указывает сама сеть.

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"Прогнозируем цену на газ в Киевской области - 32 гривны/литр. Ждите", - говорится в сообщении "Avantage 7".

Напоминаем:

В этом контексте стоит напомнить, что 17 октября в Украине начали действовать новые правила растаможки горючего.

Если раньше таможенники просили только сертификат происхождения топлива, то теперь требуют документы обо всем пути автогаза от завода-производителя до самой границы.

Целью введения новых правил растаможки топлива было остановить импорт в Украину дешевого автогаза российского происхождения.

Установлено, что доля российского топлива на украинском рынке могла достигать 20%.

При этом, в открытых источниках можно найти ссылки на документы, которые якобы указывают, что российский автогаз мог попадать в Украину в том числе через сеть АЗС "Avantage 7".