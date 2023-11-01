Новые правила растаможки топлива привели к подорожанию автогаза за месяц на 9%

В результате принятия новых правил растаможки топлива цена автогаза в Украине за октябрь 2023 года выросла почти на 9%.

Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на участников рынка.

Так, на рынок существенно повлияли задержки с растаможкой топлива, которые происходят на западной границе.

"Какова причина задержки? Кроме сезонного фактора добавился еще один: 17 октября в Украине начали действовать новые правила растаможки топлива. Верховная Рада приняла соответствующий закон 23 августа. Раньше таможенники просили только сертификат происхождения горючего, а теперь требуют документы обо всем пути автогаза от завода-производителя до самой границы", - говорится в публикации.

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К примеру, уже шестые сутки на западной границе стоит 22 железнодорожных вагона автогаза энерготрейдера "Надежда". Об этом рассказал совладелец компании и председатель ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко.

"Мы ожидаем документы, чтобы показать таможне, где топливо произвели и как доставили до границы", - объясняет он.

Суточные объемы растаможки в октябре по сравнению с сентябрем упали на 11,6%, говорит аналитик "НефтеРынка" Александр Сиренко.

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"Львиная доля автогаза, который продается в Украине, импортируется. Около 60% автогаза завозят автомобилями через западные границы. Остальное - по железной дороге и по морю. Поэтому ситуация на границах существенно влияет на украинский рынок", - говорит глава ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко.

Результат задержек на границе: в октябре средняя розничная цена автогаза выросла на 8,7%, до 28,19 грн/л, по данным консалтинговой группы "А-95".

Самый ощутимый скачок цены был 18 октября, на следующий день после ужесточения проверок на границе. Автогаз в опте за день подорожал почти на 50 копеек.

В то же время, участники рынка прогнозируют, что рост цены будет продолжаться в течение ближайших одной-двух недель. Стоимость до 30 грн/л продержится до середины декабря, далее цены пойдут вниз.

Это связано с устранением ряда дополнительных негативных факторов, которые сегодня также влияют на цену топлива.

Так, против украинских автомобилистов играет дефицит топлива в Румынии из-за недавних ремонтов нефтяных компаний Rompetrol и OMV, говорит Владислав Колодяжный, глава поставщика нефтепродуктов GT Group.

Кроме того, польские перевозчики готовятся заблокировать с 3 ноября два пропускных пункта на украинско-польской границе.

"Цены за рубежом неизменны, но как завезти этот газ в Украину?", - пояснил соучредитель "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

Напоминаем:

Целью введения новых правил растаможки топлива было остановить импорт в Украину автогаза российского происхождения.

В октябре, после введения новых правил, было установлено, что доля российского топлива на украинском рынке могла достигать 20%.