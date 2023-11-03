Курс валют на 3 ноября: сколько стоят доллар и евро
3 ноября наличная гривня практически стабильна в банках и на "черном рынке" по отношению к доллару и евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:55 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,61 – 37,75 грн против котировок в 37,29 – 37,75 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40 – 40,2 грн против курса 40,02 – 40,22 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 2 ноября – 37,45 - 37,94 грн);
- Евро – 39,8 - 40,35 грн (курс на 2 ноября – 39,8 - 40,4 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37 - 37,6 грн;
- Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;
- Укрэксимбанк – 37,25 - 37,95 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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Напоминаем:
Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.
После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.