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Курс валют на 3 ноября: сколько стоят доллар и евро

Пятница, 3 ноября 2023, 10:16 - Анастасия Дячкина

3 ноября наличная гривня практически стабильна в банках и на "черном рынке" по отношению к доллару и евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:55 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,61 – 37,75 грн против котировок в 37,29 – 37,75 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40 – 40,2 грн против курса 40,02 – 40,22 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 2 ноября – 37,45 - 37,94 грн);
  • Евро – 39,8 - 40,35 грн (курс на 2 ноября – 39,8 - 40,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37 - 37,6 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,25 - 37,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

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