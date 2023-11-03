Кабмин подал в Раду проект бюджета-2024 ко второму чтению

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинет Министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренными Постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ", – сообщил Мельничук.

Доходную часть госбюджета увеличили по сравнению с І чтением на 22,2 млрд грн и предусмотрели в сумме 1 768,5 млрд гривен, в частности, по общему фонду доходная часть увеличилась на 22,1 млрд грн, добавили в Министерстве финансов Украины.

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Расходы и предоставление кредитов увеличили в законопроекте ко второму чтению на 95,2 млн грн – до 3 355 млрд грн.

Предельный объем дефицита снизили на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долл.

"Министерство финансов совместно с другими министерствами и ведомствами подготовило проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению по результатам обработки выводов и предложений ВРУ. Принципы и приоритеты, определенные в проекте бюджета, представленном Правительством на рассмотрение Парламента в I чтении – сохранены и во II чтении. Показатели бюджета сбалансированы, но одновременно и напряжены. Продолжаем активно работать для привлечения необходимого внешнего финансирования", – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Напомним:

19 октября Верховная Рада приняла проект бюджета на 2024 год в первом чтении. За принятие главной сметы страны в первом чтении голоса отдали 285 народных депутатов.