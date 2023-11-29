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В JPMorgan заявляют, что технологии ИИ начинают приносить доход

Среда, 29 ноября 2023, 20:47 - Игорь Пилипив
 
getty images

Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan Chase заявил, что инструменты искусственного интеллекта начинают приносить доход.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главного специалиста банка по данным и аналитике Терезы Хайтсенретер, ИИ в дополнение к эффективности и потенциальному избежанию расходов начинает приносить прибыль, и это действительно вдохновляет.

Отмечается, что в последние месяцы крупнейшие банки мира все больше экспериментируют с ИИ, побуждаемые обещанием, что это поможет им повысить производительность персонала и сократить расходы. 

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JPMorgan имеет тысячи открытых вакансий, связанных с ИИ, и главный исполнительный директор Джейми Даймон сказал, что эта технология в конце концов позволит работодателям сократить рабочую неделю всего до 3,5 дней.

Кроме того, банк видит "огромный потенциал" в использовании генеративного ИИ для безопасного обслуживания клиентов. 

JPMorgan использует искусственный интеллект, чтобы усилить работу, которую выполняют люди, а не рассматривать его как способ заменить их, сказала Хейтсенретер. По ее словам, банк может продолжать развиваться с помощью ИИ, не обязательно увеличивая количество персонала для поддержки такого роста. Тем не менее, он сосредоточен на привлечении талантов во всем мире.

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Также читайте: Меняйся или умри. Как искусственный интеллект стал неотъемлемой частью мировой экономики

Экономическая правда.

JP Morgan банки
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