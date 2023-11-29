В JPMorgan заявляют, что технологии ИИ начинают приносить доход

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Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan Chase заявил, что инструменты искусственного интеллекта начинают приносить доход.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главного специалиста банка по данным и аналитике Терезы Хайтсенретер, ИИ в дополнение к эффективности и потенциальному избежанию расходов начинает приносить прибыль, и это действительно вдохновляет.

Отмечается, что в последние месяцы крупнейшие банки мира все больше экспериментируют с ИИ, побуждаемые обещанием, что это поможет им повысить производительность персонала и сократить расходы.

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JPMorgan имеет тысячи открытых вакансий, связанных с ИИ, и главный исполнительный директор Джейми Даймон сказал, что эта технология в конце концов позволит работодателям сократить рабочую неделю всего до 3,5 дней.

Кроме того, банк видит "огромный потенциал" в использовании генеративного ИИ для безопасного обслуживания клиентов.

JPMorgan использует искусственный интеллект, чтобы усилить работу, которую выполняют люди, а не рассматривать его как способ заменить их, сказала Хейтсенретер. По ее словам, банк может продолжать развиваться с помощью ИИ, не обязательно увеличивая количество персонала для поддержки такого роста. Тем не менее, он сосредоточен на привлечении талантов во всем мире.

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Экономическая правда.