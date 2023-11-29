Экономика США в третьем квартале выросла быстрее, чем ожидалось

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Экономика США в третьем квартале выросла на 5,2% в годовом исчислении, что является лучшим показателем, чем 4,9% как ожидалось ранее.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ВВП США вырос на 5,2% в годовом исчислении в прошлом квартале, по сравнению с ранее зарегистрированными темпами в 4,9%, согласно данным Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли.

Кроме того, это является лучшим показателем роста с четвертого квартала 2021 года.

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Во втором квартале экономика США выросла на 2,1% и увеличивается с темпами, которые значительно превышают то, что официальные лица Федеральной резервной системы считают неинфляционным темпом роста около 1,8%.

"Пересмотр роста в сторону увеличения в прошлом квартале отразил повышение инвестиций в бизнес и недвижимость, преимущественно склады и медицинские учреждения. Расходы государственных и местных органов власти также были пересмотрены вверх", - говорится в сообщении.

Однако рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, был снижен до все еще стабильных 3,6%. Также увеличение количества рабочих мест замедлилось в октябре, а уровень безработицы вырос почти до двухлетнего максимума в 3,9%.

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