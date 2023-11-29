США залучили великі інвестиції в економіку завдяки військовій допомозі Україні – Reuters

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Адміністрація президента США Джо Байдена поширила дані про те, які штати отримали найбільшу фінансову вигоду від військової допомоги Україні. Це зробили для того, щоб посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.

Про це пише Reuters.

"Попри те, що троє з восьми республіканських членів Конгресу від Пенсільванії голосували проти фінансування, щоб допомогти зупинити вторгнення Росії, дані показують, що штат Кістоун отримав 2,364 мільярда доларів – найбільше серед інших штатів – у вигляді витрат та інвестицій у виробництво зброї та боєприпасів", – стверджують в агентстві.

Штат Техас отримав 1,45 млрд дол на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, хоча 18 з 25 республіканців проголосували проти допомоги Україні.

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В Аризону, де проти допомоги проголосували троє з шести представників республіканців, надійшло 2,19 млрд дол.

У Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та Арканзасі компанії отримали контракти на суму понад 1 млрд дол. Між виробничими підприємствами, розташованими у двох десятках інших штатів, розподілили ще 18 млрд дол.

За словами Байдена, частина грошей піде на заміну американського обладнання, відправленого за кордон. Крім того, наголосив президент США, зброя для України означає робочі місця для американців.

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Нагадаємо:

Голова комітету з питань розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю буде важко схвалити до кінця року, оскільки в Конгресі залишаються розбіжності щодо запропонованих змін у сфері безпеки кордону США з Мексикою.

















