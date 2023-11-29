Рівень споживання електроенергії стрімко зростає, в енергосистемі можливий дефіцит – "Укренерго"

фото: укренерго

Станом на ранок 29 листопада без світла перебувають 368 населених пунктів в 9 областях, найскладніша ситуація в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Рівень споживання електроенергії стрімко зростає.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Ремонтні бригади "Укренерго" разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів в південному регіоні. Хід робіт ускладнюють важкі погодні умови: снігові замети, ожеледиця. Знову посилився вітер, подекуди йде сильний дощ.

Найбільш складна ситуація залишається в Одеській та Херсонській областях. За ніч через погодні умови додались відключення в Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

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У держкомпанії додали, що загалом через негоду на ранок знеструмлено 368 населених пунктів в Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 444 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

"Укренерго" також наголошує, що рівень споживання електроенергії стрімко зростає. Диспетчерськй центр Укренерго прогнозує, що споживання буде триматися на максимумі протягом дня.

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Причини зростання споживання - погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва "зеленої" генерації, відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду.

У компанії закликали споживати електрику ощадливо - просять у середу раціонально споживати електроенергію протягом всього дня.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Але, якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит. Це пов’язано зі зниженою роботою сонячних електростанцій", - пояснлии в "Укренерго".

Експорт електроенергії 29 листопада відсутній, водночас імпорт здійснюється переважно в нічні та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 1 277 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 474 МВт.

З 28 листопада технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови зросла до 1700 МВт.

Економічна правда