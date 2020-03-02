Британський аналог Monobank — Koto почав випуск карток
Проєкт мобільного банкінгу у Великобританії від засновників Monobank - Koto випустив першу банківську картку.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.
"Щойно у нашому британському проєкті Koto була випущена перша карта", - написав він.
Нагадуємо:
У червні 2019-го перший український онлайн-банкінг monobank отримав фінансову ліцензію від британського регулятора.
Monobank - це перший проект Fintech Band, яку запустили Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський після того, як пішли з "Приватбанку".
Зазначимо, що Монобанк був запущений в режимі бета-тестування в жовтні 2017 року, а повноцінно запрацював в листопаді 2017 року.
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