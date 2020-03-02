Британський аналог Monobank — Koto почав випуск карток 

Проєкт мобільного банкінгу у Великобританії від засновників Monobank - Koto випустив першу банківську картку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.

"Щойно у нашому британському проєкті Koto була випущена перша карта", - написав він.

Нагадуємо:

У червні 2019-го перший український онлайн-банкінг monobank отримав фінансову ліцензію від британського регулятора.

Monobank - це перший проект Fintech Band, яку запустили Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський після того, як пішли з "Приватбанку".

Зазначимо, що Монобанк був запущений в режимі бета-тестування в жовтні 2017 року, а повноцінно запрацював в листопаді 2017 року.

Рекомендуємо почитати: Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців