Всі розділи
Укр / Рус

Британський аналог Monobank — Koto почав випуск карток 

Понеділок, 2 березня 2020, 20:15
 

Проєкт мобільного банкінгу у Великобританії від засновників Monobank - Koto випустив першу банківську картку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.

"Щойно у нашому британському проєкті Koto була випущена перша карта", - написав він.

Нагадуємо:

У червні 2019-го перший український онлайн-банкінг monobank отримав фінансову ліцензію від британського регулятора.

Monobank - це перший проект Fintech Band, яку запустили Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський після того, як пішли з "Приватбанку".

Зазначимо, що Монобанк був запущений в режимі бета-тестування в жовтні 2017 року, а повноцінно запрацював в листопаді 2017 року.

Рекомендуємо почитатиСпівзасновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Дубілет Monobank

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд викрив схему при розробці софту для боротьби з підробленими ліками 19 лютого 2020, 10:50
Уряд розробив систему рейтингів голів облдержадміністрацій 18 лютого 2020, 10:40
Дубілет розповів, як буде проходити перепис населення окупованих територій за допомогою супутника 14 лютого 2020, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!