Microsoft продлит на год доступ к своим облачным сервисам украинским госучреждениям

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Корпорация Microsoft продолжит бесплатный доступ к своим облачным сервисам украинским университетам, школам, больницам, государственным учреждениям и определенным предприятиям в сфере транспорта и обороны до конца 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В министерстве отмечают, что речь идет о бесплатном доступе к облачному хранилищу Microsoft. Кроме того, украинские коммерческие организации также смогут пользоваться сервисами компании на льготных условиях до конца марта следующего года.

"С начала войны компания системно поддерживает Украину, она уже оказала помощь на 540+ млн долларов. Microsoft присоединяется к проектам по цифровизации, кибербезопасности, разминированию, документированию военных преступлений, судопроизводству, медицине и образованию", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Корпорация Microsoft расширила поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит технологическую помощь на 100 миллионов долларов.