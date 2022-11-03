Microsoft надасть технологічну допомогу Україні на 100 мільйонів доларів
Корпорація Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року та надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
Про це заявив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.
"Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифрі нагадали, що з початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 мільйонів доларів на підтримку України.
Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії, додали в міністерстві.
"Державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft ще до кінця 2023 року. Також це підтримка цифрової реформи Державної служби статистики. Microsoft - великий друг України. Саме їхні хмарні технології з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті нашої цифрової інфраструктури та безпеки даних українців.
Це неоціненна підтримка на технологічному фронті", - додав Федоров.
Економічна правда