В ОПЕК+ продолжаются переговоры по нефтяной политике на 2024 год перед встречей на уровне министров

reuters

ОПЕК+ продолжает переговоры по нефтяной политике на 2024 год, и пока не ожидается никаких задержек с запланированной на четверг встречей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+.

Во вторник источники заявили, что перенос встречи возможен на фоне переговоров, которые один из собеседников назвал сложными.

Встреча уже была перенесена с 26 ноября. Источники в ОПЕК+ заявили, что это произошло из-за разногласий по квотам на добычу для африканских производителей, хотя впоследствии собеседники сообщили, что группа приблизилась к компромиссу по этому вопросу.

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Переговоры по африканским квотам происходят на фоне того, что Объединенные Арабские Эмираты, согласно последней июньской сделке ОПЕК+, получили разрешение на увеличение добычи в 2024 году.

Напомним:

Цены на нефть выросли в среду, поскольку инвесторы стали осторожными в преддверии ключевой встречи ОПЕК+, на которой примут решение о политике добычи в ближайшие месяцы. Перебои с поставками, вызванные штормом в Черном море, также способствовали повышению цен.

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Экономическая правда