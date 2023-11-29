Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК+, а шторм в Черном море создает перебои в поставках

reuters

Цены на нефть выросли в среду, поскольку инвесторы стали осторожными в преддверии ключевой встречи ОПЕК+, на которой примут решение о политике добычи в ближайшие месяцы. Перебои с поставками, вызванные штормом в Черном море, также способствовали повышению цен.

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента до 81,71 долл за баррель в 06:25 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 17 центов, или на 0,2%, до 76,58 долл за баррель.

Оба эталона выросли примерно на 2% во вторник на вероятности того, что ОПЕК+ продолжит или углубит сокращение поставок, а также на беспокойстве по поводу добычи нефти в Казахстане и ослабления доллара США.

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"Инвесторы закрыли короткие позиции в преддверии встречи ОПЕК+ на фоне беспокойства относительно перебоев с поставками из Казахстана", - сказал президент NS Trading, подразделения Nissan Securities, Хироюки Кикукава,

"Все внимание приковано к политике ОПЕК+ и перспективам спроса до конца этого года, но ожидается, что цена на нефть WTI будет колебаться в районе 76 долларов, с диапазоном на 5 долларов выше и ниже, в течение некоторого времени, если ОПЕК+ значительно не расширит сокращение добычи", - сказал он.

В четверг ОПЕК+ должна провести онлайн-встречу на уровне министров, чтобы обсудить цели добычи на 2024 год, после переноса встречи с 26 ноября.

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По словам четырех источников в ОПЕК+, переговоры будут сложными, и, скорее всего, возможно продление предыдущего соглашения, чем более глубокое сокращение добычи.

"Если им не удастся достичь предварительного соглашения, мы не можем исключить риск дальнейшего переноса встречи, что, вероятно, окажет определенное давление на цены на нефть", - отметили аналитики банка ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей в записке для клиентов.

Сильный шторм в Черноморском регионе прервал экспорт нефти из Казахстана и России на уровне до 2 млн баррелей в сутки, что усиливает беспокойство относительно краткосрочного дефицита поставок.

Крупнейшие нефтяные месторождения Казахстана сокращают совокупную суточную добычу нефти на 56% с 27 ноября, сообщило казахстанское министерство энергетики.

Нефть также получила поддержку от слабости доллара и сокращения запасов нефти в США.

В среду курс доллара снизился до трехмесячного минимума по отношению к основным конкурентам, поскольку растут ожидания, что Федеральная резервная система может начать снижать ставки в начале следующего года.

Слабый доллар обычно поддерживает цены на нефть, поскольку делает ее дешевле для тех, кто держит другие валюты.

Экономическая правда