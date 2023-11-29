США привлекли крупные инвестиции в экономику благодаря военной помощи Украине – Reuters

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Администрация президента США Джо Байдена распространила данные о том, какие штаты извлекли наибольшую финансовую выгоду от военной помощи Украине. Это сделали для того, чтобы усилить поддержку со стороны республиканцев, выступивших против продления военной помощи.

Об этом пишет Reuters.

"Несмотря на то, что трое из восьми республиканских членов Конгресса от Пенсильвании голосовали против финансирования, чтобы помочь остановить вторжение России, данные показывают, что штат Кистоун получил 2,364 миллиарда долларов – больше всего среди других штатов – в виде расходов и инвестиций в производство оружия и боеприпасов" , – утверждают в агентстве.

Штат Техас получил 1,45 млрд долл на производство 155-миллиметровых снарядов и другого вооружения, хотя 18 из 25 республиканцев проголосовали против помощи Украине.

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В Аризону, где против помощи проголосовали три из шести представителей республиканцев, поступило 2,19 млрд долл.

В Висконсине, Аризоне, Пенсильвании и Арканзасе компании получили контракты на сумму более 1 млрд долл. Между производственными предприятиями, расположенными в двух десятках других штатов, было распределено еще 18 млрд долл.

По словам Байдена, часть денег уйдет на замену американскому оборудованию, отправленному за границу. Кроме того, подчеркнул президент США, оружие для Украины означает рабочие места для американцев.

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Напомним:

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.