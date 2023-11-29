В Украине без света остаются почти 370 населенных пунктов в 9 областях

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На территории Украины из-за непогоды обесточены 368 населенных пунктов в девяти областях.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

"Остается запрет движения для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев - Домановка - Березки"; Т-15-10 "Арбузинка – Новая Одесса", – говорится в сообщении.

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В круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 Кировоградская область.

Кроме того, с начала суток 29 ноября ГСЧС 13 раз буксировали транспорт в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях.

"С начала непогоды (26 ноября) отбуксировано 1 тыс 867 транспортных средств, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. лицам, из них 226 детям", – уточнили в ГСЧС.

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Напомним:

В Одесской области сняли все ограничения с трасс, возникших в результате непогоды 26 и 27 ноября.