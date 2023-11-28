Синхронизацию энергосистем Украины и ЕС полностью завершили

Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен, возможности для импорта электроэнергии из Европы увеличены до 1700 МВт.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"ENTSO-E также увеличило на 500 МВт техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову - до 1700 МВт. Такое решение было принято нашими партнерами после соответствующих исследований безопасной и стабильной синхронной работы украинской и европейской энергосистем. И это существенный вклад в устойчивость нашей энергосистемы во время холодов и возможных атак врага на энергетические объекты", – написал Кудрицкий.

Кроме того, ENTO-E признало, что Укрэнерго выполнило ключевые технические мероприятия, необходимые для постоянной синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Реклама:

В марте 2022 года Украина экстренно присоединилась к европейской энергосистеме. Для того чтобы перейти с экстренной на постоянную синхронную работу с ENTSO-E "Укрэнерго" должно было завершить выполнение всех технических условий, о которых Украина договорилась с европейскими коллегами еще в 2017 году.

Напомним:

Осенью 2023 года "Укрэнерго" и европейское энергообъединение ENTSO-E увеличили технические возможности импорта электроэнергии в Украину.

Реклама: