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В Украине не прогнозируют дефицит в энергосистеме в ближайшие дни

Вторник, 28 ноября 2023, 18:07 - Анастасия Дячкина

На 28 ноября в энергосистеме Украины отсутствует дефицит. НЭК "Укрэнерго" не ожидает дефицита в ближайшие дни.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает Укринформ.

"На этой неделе в связи с не такими низкими температурами, как были на прошлой неделе, потребление меньше. Дефицит мы в ближайшие дни не ожидаем", – сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время дефицита в энергосистеме нет. В то же время, по текущим прогнозам погоды, на следующей неделе ожидается похолодание. По словам Кудрицкого, ожидается увеличение потребления электроэнергии и, соответственно, может снова возникнуть дефицит.

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Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭС) АО "Харьковоблэнерго" запитали более 50% точек учета в деоккупированном селе Малые Проходы, в котором не было света с начала полномасштабного вторжения.



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