Приватизацию Ощадбанка отложили

Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Процесс приватизации государственного Ощадбанка приостановился из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил глава правления банка Сергей Наумов в интервью изданию "Минфин".

"Мы продолжаем сотрудничество с ЕБРР, в частности, по программе торгового финансирования, но понятно, что работа по приватизации Ощадбанка поставлена на паузу. Сейчас это не в приоритете", – заявил Наумов.

Он добавил, что также подкорректирована стратегия банка из-за обновления Кабмином стратегических направлений деятельности госбанков.

Напоминаем:

Государство планировало продать Европейскому банку реконструкции и развития долю Ощадбанка в размере около 20-25%.

В октябре 2021 года ЕБРР подписал мандатное письмо, подтверждающее готовность предоставить Ощадбанку долгосрочный субординированный кредит с возможностью конвертации в акции на сумму до 100 млн евро.

ВИДЕО ДНЯ

В том же месяце Кабмин утвердил стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы, предусматривающую сокращение неработающих активов, наращивание прибыли и последующее вхождение ЕБРР в капитал госбанка.