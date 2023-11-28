Компании группы Toyota снизят свою долю в Denso на 10% за 4,7 миллиарда долларов

Компании группы Toyota планируют сократить свою долю в одном из крупнейших поставщиков автозапчастей Denso, продав 10% компании на сумму около 4,7 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что доля Toyota Motor составит почти половину от запланированных к продаже акций, а общая сумма продажи составит около 4,7 млрд долл.

Кроме того, Toyota Motor, которая владела 24,2% акций Denso, и в дальнейшем останется крупнейшим акционером компании после продажи.

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Denso отдельно планирует выкупить часть собственных акций на открытом рынке, чтобы компенсировать потенциальное падение цены на акции

"Denso, ключевой поставщик Toyota, является вторым по величине производителем автомобильных компонентов в мире. Ожидается, что покупателями акций будут преимущественно внутренние инвесторы, а цена еще не определена", – говорится в сообщении.

Добавляется, что продажа станет последним шагом Toyota, направленным на разгрузку части ее перекрестного владения акциями, поскольку компания наращивает производство электромобилей, что является капиталоемким процессом, который требует финансирования исследований и разработок, а также модернизации заводов.

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Напомним:

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor в сентябре увеличил производство на 1,5% по сравнению с сентябрем 2022 года до более 900 тысяч единиц благодаря повышению спроса в Японии, США и Европе.