Компании группы Toyota снизят свою долю в Denso на 10% за 4,7 миллиарда долларов
Компании группы Toyota планируют сократить свою долю в одном из крупнейших поставщиков автозапчастей Denso, продав 10% компании на сумму около 4,7 млрд долл.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что доля Toyota Motor составит почти половину от запланированных к продаже акций, а общая сумма продажи составит около 4,7 млрд долл.
Кроме того, Toyota Motor, которая владела 24,2% акций Denso, и в дальнейшем останется крупнейшим акционером компании после продажи.
Denso отдельно планирует выкупить часть собственных акций на открытом рынке, чтобы компенсировать потенциальное падение цены на акции
"Denso, ключевой поставщик Toyota, является вторым по величине производителем автомобильных компонентов в мире. Ожидается, что покупателями акций будут преимущественно внутренние инвесторы, а цена еще не определена", – говорится в сообщении.
Добавляется, что продажа станет последним шагом Toyota, направленным на разгрузку части ее перекрестного владения акциями, поскольку компания наращивает производство электромобилей, что является капиталоемким процессом, который требует финансирования исследований и разработок, а также модернизации заводов.
Напомним:
Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor в сентябре увеличил производство на 1,5% по сравнению с сентябрем 2022 года до более 900 тысяч единиц благодаря повышению спроса в Японии, США и Европе.