Маск вместе с Нетаньяху посетил один из кибуцев, пострадавших от нападения ХАМАС

ФОТО: THE TIMES OF ISRAEL

Миллиардер Илон Маск вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил южный кибуц Кфар-Аза, в котором боевики ХАМАС во время нападения 7 октября убили по меньшей мере 52 жителей.

Об этом пишет израильское издание The Times of Israel.

"Во время посещения кибуца Маск увидел ужасы нападения ХАМАСа, во время которого террористы штурмовали общину и около 20 других населенных пунктов, убивали и сжигали целые семьи и похищали десятки мирных жителей в Газу.

Маск также услышал историю 4-летней израильско-американской девочки Авигайль Идан, которая была похищена в Газе и 26 ноября освобождена в рамках соглашения об освобождении заложников", - пишет издание.

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Между тем, как пишет Reuters, власти Израиля заявили о достижении принципиальной договоренности по использованию спутниковой связи, предоставляемой Starlink, которая принадлежит компании SpaceX Маска, в секторе Газа, где перерыв в войне против ХАМАС совпал с визитом миллиардера.

Президент Израиля Ицхак Герцог назначил встречу с Маском на послеобеденное время. В ней также примут участие родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, и будет обсуждаться "необходимость борьбы с ростом антисемитизма в интернете", сообщила пресс-служба Герцога.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также должен обсудить с Маском аспекты безопасности искусственного интеллекта.

Напомним:

Сообщалось, что миллиардер Илон Маск, которого правозащитники обвиняют в усилении антиеврейской ненависти в соцсети X, встретится в понедельник с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и с израильтянами, чьих родственников удерживает ХАМАС в Газе.

Визит Маска в Израиль происходит на фоне антисемитского скандала в его соцсети X - 15 ноября миллиардер согласился с постом на X, в котором ложно утверждалось, что евреи разжигают ненависть к белым людям, заявив, что пользователь, который ссылался на теорию заговора, говорил "настоящую правду".

Крупнейшие американские компании, включая Walt Disney, Warner Bros Discovery и NBCUniversal Comcast в ответ на это приостановили размещение своей рекламы в X.

Экономическая правда