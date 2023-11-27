Маск на фоне антисемитского скандала в X встретится с президентом Израиля и семьями заложников в Газе

reuters

Миллиардер Илон Маск, которого правозащитники обвиняют в усилении антиеврейской ненависти в соцсети X, встретится в понедельник с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и с израильтянами, чьих родственников удерживает ХАМАС в Газе.

Об этом пишет Reuters.

Офис Герцога объявил о встрече в воскресенье вечером, заявив: "Во время встречи президент подчеркнет необходимость действий для борьбы с растущим антисемитизмом в Интернете".

Маск не ответил на запросы о комментариях через пресс-секретарей Tesla и X.

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Визит Маска совпадает с четырехдневным перемирием в войне Израиля с боевиками ХАМАС в Газе, во время которого 40 из 240 заложников, которые, по данным Израиля, удерживались ХАМАСом, вернулись в Израиль.

Израильский 12-й канал сообщил, что в понедельник Маск также встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху встретился с Маском в Калифорнии 18 сентября и призвал его найти баланс между защитой свободы слова и борьбой с языком ненависти после недель споров относительно антисемитского контента на X.

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В ответ Маск заявил, что он против антисемитизма и всего, что "способствует ненависти и конфликту", повторив свои предыдущие заявления о том, что X не будет способствовать распространению языка вражды.

Во время этого визита, еще до войны, около 200 человек протестовали против попыток правого правительства Нетаньяху ограничить полномочия израильских судов. Они собрались возле калифорнийского завода Tesla, где состоялась встреча.

Затем 15 ноября Маск согласился с постом на X, в котором ложно утверждалось, что евреи разжигают ненависть к белым людям, заявив, что пользователь, ссылавшийся на теорию заговора, говорил "настоящую правду".

Белый дом осудил это, назвав "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти", которая "противоречит нашим основным ценностям как американцев".

Крупнейшие американские компании, включая Walt Disney, Warner Bros Discovery и NBCUniversal Comcast, приостановили размещение своей рекламы на его странице в социальных сетях.

Антисемитизм и исламофобия выросли в Соединенных Штатах и во всем мире, в том числе во время семинедельной войны между Израилем и Хамасом.

После начала войны количество антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах выросло почти на 400% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Антидифамационной лиги, некоммерческой организации, которая борется с антисемитизмом.

Экономическая правда