Neuralink Маска привлек дополнительные 43 миллиона долларов инвестиций

Компания Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает имплантированные чипы, которые могут считывать мозговые волны, привлекла дополнительные 43 млн долларов венчурного капитала.

Об этом сообщает The TechCrunch.

Согласно отчету поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания увеличила свой предыдущий транш, возглавляемый Фондом основателей Питера Тиля, с 280 млн до 323 млн долл в начале августа.

Отмечается, что в финансировании приняли участие 32 инвестора.

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Сам стартап оценивают примерно в 5 млрд долл после частных торгов акциями.

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Напомним:

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Четыре американских законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, совершил ли Илон Маск мошенничество с ценными бумагами, вводя инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового имплантата, который разрабатывается компанией Neuralink.