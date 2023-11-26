В Одесской области из-за непогоды без света остался 131 населенный пункт

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В Одесской области в результате непогоды без света остался 131 населенный пункт в области, энергетики работают, чтобы перезаживить объекты критической инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 без света остался 131 населенный пункт в Одесской области.

"Также из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Как следствие - временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города", - говорится в сообщении.

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В компании добавляют, что энергетики пытаются там, где это возможно, перезапитать объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания.

В случае отсутствия света в ДТЭК просят сообщать об этом через удобный для абонентов способ:

личные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;

специальную форму на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

чат-бот Telegram и Viber;

или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90 90. Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним:

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Из-за сильной метели движение на автодороге М-15 Одесса - Рени перекрыто для всех видов транспорта, а на М-28 Одесса - Южное - для большегрузных транспортных средств.