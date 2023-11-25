Украина получит военные корабли для обеспечения "зернового коридора" - Зеленский

фото: ОП

Украина получит военные корабли от партнеров для защиты судов, перевозящих зерно, в Черном море.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос УП на конференции Grain from Ukraine.

По словам президента, восстановление "зернового коридора" но уже без России является одним из крупнейших достижений Украины за год.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", – отметил Зеленский.

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Кроме того, президент заверил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО, о которых уже договорились с партнерами.

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО. Нам важны не только корабли, но и люди, которые там живут", – подчеркнул Зеленский.

РФ 17 июля этого года заявила о своем выходе из "зернового соглашения". После этого Россия неоднократно атаковала украинскую портовую зерновую инфраструктуру.

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Впоследствии Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Он будет использоваться прежде всего для эвакуации судов, которые застряли в украинских портах.

В целом по временному коридору в Черном море, который Украина запустила после одностороннего выхода России из "зерновой сделки", из украинских портов уже вышли более 100 судов.

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Напомним:

Вечером 8 ноября россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области и попали в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман.

Движение судов в порты Большой Одессы по коридору, организованному Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на удар россиянами 8 ноября противорадиолокационной ракетой Х-31П по гражданскому судну в одном из портов.