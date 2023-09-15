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Україна почала експортувати весь видобутий уран до Канади

П'ятниця, 15 вересня 2023, 10:51 - Анастасія Дячкіна

"Енергоатом" відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру. 

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому". 

Першу партію українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), вже відправили до Канади, де на потужностях компанії САМЕСО український уран використовуватимуть для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС. 

"Угода з нашим стратегічним партнером компанією CAMECO передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6). Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії URENCO (Велика Британія), а потім – до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.

В "Енергоатомі" наголосили, що САМЕСО забезпечуватиме 100% потреб "Енергоатома" в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС з 2024 до 2035 року. 

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Контракт також передбачає можливість забезпечення Запорізької АЕС гексафторидом урану, щойно контроль над атомною станцією буде повернено її законному оператору – "Енергоатому".

Другий договір передбачає продаж "Енергоатомом" Канаді вітчизняного урану, який видобувається в Україні на СхідГЗК. Конверсію українського урану забезпечить САМЕСО для потреб "Енергоатома".

Нагадуємо: 

Весною 2023 року НАЕК "Енергоатом" підписала із канадською компанією CAMECO угоду, яка є останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Економічна правда

уран Енергоатом Канада енергетика
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