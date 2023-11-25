В Киеве восстановили электроснабжение после ночных обстрелов

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После ночных обстрелов ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК

"Вернули свет в Киеве после ночных обстрелов. Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что сейчас все жители столицы снова со светом, а аварийные отключения отсутствуют.

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Напомним:

После российской ночной атаки "Шахедами" в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.