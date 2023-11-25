Все разделы
Укр / Рус

В Киеве восстановили электроснабжение после ночных обстрелов

Суббота, 25 ноября 2023, 13:01 - Игорь Пилипив
 
getty images

После ночных обстрелов ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение в Киеве. 

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК

"Вернули свет в Киеве после ночных обстрелов. Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", - говорится в сообщении. 

В компании добавляют, что сейчас все жители столицы снова со светом, а аварийные отключения отсутствуют. 

Реклама:

Напомним:

После российской ночной атаки "Шахедами" в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

электроэнергия Киев ДТЭК война
Реклама:
Материалы по теме
Украина второй день подряд привлекала аварийную помощь для энергосистемы от Румынии, сейчас потребление снизилось 24 ноября 2023, 14:13
Запорожская область может остаться без воды: имущество облводоканала арестовали из-за долгов – Ассоциация 24 ноября 2023, 11:37
Украина получила 6 тысяч тонн оборудования для энергетического сектора из 34 стран 23 ноября 2023, 17:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте