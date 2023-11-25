Масована атака "Шахедами": у Києві без світла – 200 будинків та установ

Після російської нічної атаки "Шахедами" у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

Джерело: Міненергетики

Деталі: За даними, відомства, зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію.

Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.

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Наразі тривають роботи з відновлення.

Доповнено. В Укренерго також підтвердили поводження магістральних ліній та ліній розподілу обленерго в центральному регіоні внаслідок нічної атаки ворога.

Наразі ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області.

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Нагадаємо: У ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Українська правда.