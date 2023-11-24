Украина – третий поставщик агропромышленной продукции в ЕС

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За 8 месяцев 2023 года Украина занимает третье место среди поставщиков агропромышленной продукции в Европейский Союз.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

Отмечается, что за период с января по август 2023 года Украина экспортировала в ЕС сельскохозяйственной продукции на 7,96 млрд евро, что на 1, 48 млрд евро (23%) больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в тройку лидеров импортеров ЕС за 8 месяцев 2023 года входят Бразилия, Великобритания и Украина. А в десятку вошли США, Китай, Турция, Индонезия, Аргентина, Республика Свизерленд и Кот-д'Ивуар.

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Также в августе импорт агропродовольственной продукции в ЕС увеличился на 5%, достигнув 12,5 млрд евро, что на 15% ниже уровня августа 2022 года.

В целом импорт за соответствующий период 2023 года достиг 107,4 млрд евро, что на 3% меньше по сравнению с таким же периодом 2022 года

Кроме того, за 8 месяцев 2023 года увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции в РФ на 9% и Турцию на 34%.

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Напомним:

В прошлом году экспорт алкогольных напитков и продуктов питания принес Украине 2,4 млрд долл. На пищевую промышленность и напитки приходится 4% украинского экспорта.