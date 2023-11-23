Українські алкогольні компанії збільшили експорт, виробництво харчів впало

Торік експорт алкогольних напоїв та продуктів харчування приніс Україні 2,4 млрд дол. На харчову промисловість і напої припадає 4% українського експорту.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що експорт алкогольних напоїв з України 2022 року впав більш ніж на третину, проте великі компанії, як-от Global Spirits та Bayadera, навпаки, наростили його та відкрили нові ринки збуту.

Засновник Global Spirits Євген Черняк пояснив, що на руку виробникам зіграла популярність України в світі. Його холдинг торік зріс тільки в США на 21%.

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У Bayaderа загальний експортний виторг від вина та горілки підвищився на 1,4%. Продажі становили 200 млн грн – компанія друга серед експортерів горілки України з часткою 23%. Bayaderа відкрила нових дистриб’юторів у Польщі, Німеччині, Ісландії, Швеції, Італії та Канаді.

Загальні продажі алкоголю у 2022 році, за даними Bayaderа, впали на 36%. Найбільше постраждала категорія тихого та ігристого вина (на 53%), тоді як продажі горілки впали на 28%. На це вплинуло те, що багато жінок виїхали з України під час війни, а вони традиційно є більшими споживачами вина, ніж чоловіки.

Внаслідок воєнних дій постраждали або зачинилися близько 20% підприємств кондитерської галузі, каже керівниця аналітичного відділу Pro‐Consulting Юлія Шкурко.

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Найбільша кондитерська компанія країни Roshen на початку 2022 року зупинила роботу заводів у Борисполі й Києві та скоротила виробництво на фабриках у Вінниці й Кременчуці. Сумарно компанія зменшила обсяги виробництва на 10–12%, але це не спричинило дефіциту продукції на ринку.

У відсотковому співвідношенні через міграцію населення та зниження купівельної спроможності обсяги споживання теж скоротилися.

Видання також наводить дані щодо прибутків та динаміці виторгу компаній з виробництва напоїв та продуктів.

Так, найбільше зростання виторгу зафіксували такі компанії:

Ніжинський жиркомбінат - у понад 3 рази

"Радехівський цукор" - +72%

Оболонь - +47%

КОМО - +45%

Global Spirits - +27%.

Водночас зафіксовано набагато менший рівень падіння виторгу, зокрема у компаній:

Universal Fish Company - -27%

Кока-Кола Беверіджиз Україна - -9%.

Нагадуємо:

Міністерство економіки продовжує роботу над впровадженням механізмів для відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною виробництв.