Tesla готова инвестировать до $2 миллиардов в строительство завода в Индии, но с условиями – СМИ

reuters

Компания Tesla готова инвестировать до 2 миллиардов долларов в создание завода в Индии, если правительство снизит импортную пошлину на ее автомобили до 15% в течение первых двух лет работы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную Economic Times (ET).

В августе Reuters писало, что Индия работает над новой политикой в отношении электромобилей, чтобы снизить налоги на импорт до 15% - по сравнению с нынешними 100% на автомобили стоимостью более 40 тыс долларов и 70% для остальных - в обмен на обязательства по определенному местному производству.

Производитель электромобилей во главе с Илоном Маском готов инвестировать до 500 миллионов долларов, если правительство одобрит снижение пошлины для 12 тыс автомобилей, и до 2 миллиардов долларов, если льгота будет распространяться на 30 тыс автомобилей, пишет ET со ссылкой на неназванные источники.

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Правительство изучает жизнеспособность предложения Tesla инвестировать 2 миллиарда долларов, но хочет уменьшить количество автомобилей, импортируемых по более низким пошлинам, по сравнению с предложением Tesla, добавляет Economic Times.

Tesla, департамент содействия промышленности и внутренней торговли, министерство тяжелой промышленности, министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог и министерство финансов Индии не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Напомним:

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Компания Tesla разработала планы по производству и продаже систем хранения аккумуляторов в Индии и представила предложение чиновникам, которые ищут стимулы для строительства завода.

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Экономическая правда