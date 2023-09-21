Tesla предлагает Индии построить завод по производству аккумуляторов – Reuters

getty images

Компания Tesla разработала планы по производству и продаже систем хранения аккумуляторов в Индии и представила предложение чиновникам, которые ищут стимулы для строительства завода.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

"Илон Маск продолжает настойчиво пытаться войти в Индию.

На недавних встречах в Нью-Дели Tesla предложила поддержать возможности хранения аккумуляторов в стране с помощью Powerwall - системы, которая может хранить энергию от солнечных панелей или сети для использования ночью или во время отключений", - рассказали источники на условиях анонимности.

Реклама:

Отмечается, что Tesla уже несколько недель ведет переговоры о создании в Индии нового завода по производству электромобилей (EV), который будет выпускать автомобили стоимостью около 24 тыс долларов США, причем переговоры происходят под непосредственным наблюдением премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Хотя и Tesla, и индийское правительство остаются заинтересованными в этом предложении, и Нью-Дели продолжает его рассматривать, нет уверенности, что план будет реализован, сказал один из собеседников.

По словам второго источника, предложение Powerwall является частью планов американской компании по расширению присутствия в Индии, которое выходит за рамки электромобилей.

Реклама:

По его словам, Tesla стремится найти в Индии как частных, так и промышленных клиентов для своих систем хранения аккумуляторов.

"Потребуется большая калибровка на уровне политики. Tesla намерена иметь бизнес Powerwall в Индии", - сказал собеседник.

Ни Tesla, ни главный представитель индийского правительства, ни министерство торговли не ответили на запросы о комментариях.

Читайте также: Меньше слов, больше Дели: как Индия стремится забрать у Китая статус "фабрики мира"

Экономическая правда