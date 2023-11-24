В Украине собрано почти 76 миллионов тонн зерновых и масличных культур

В Украине постепенно завершается сбор урожая, по состоянию на 24 ноября аграрии намолотили 75,7 млн тонн зерновых и масличных культур.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

Значатся, что Одесская, Николаевская и Запорожская области уже полностью закончили жатву. По состоянию на третью неделю ноября аграрии намолотили 75,7 млн тонн зерновых и масличных культур.

В общем сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на 10 237 тыс га, где намолочено 55 млн 53 тыс. тонн при урожайности 53,8 ц/га, в том числе:

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пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га, намолочено 22 478 тыс. тонн, (урожайность - 47,9 ц/га);

кукурузы обмолочено 3 млн 325 тыс. га, намолочено 24 млн 878 тыс. тонн, (урожайность - 74,8 ц/га);

ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га, намолочено 5 909 тыс. тонн, (урожайность - 39,3 ц/га);

гороха обмолочено 154,4 тыс. га, намолочено 399,5 тыс. тонн, (урожайность - 25,9 ц/га);

гречихи обмолочено 139,7 тыс. га, намолочено 207,4 тыс. тонн, (урожайность - 14,8 ц/га);

проса обмолочено 79,5 тыс. га, намолочено 180 тыс. тонн, (урожайность - 22,6 ц/га);

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 339,9 тыс. га, намолочено 1 002 тыс. тонн.

Сбор масличных культур проведен на площади 8 205,8 тыс. га, намолочено 20 млн 703 тыс. тонн, а именно:

подсолнечника обмолочено на площади 5 009,4 тыс. га, намолочено 11 млн 929 тыс. тонн семян при урожайности 23,8 ц/га;

сои обмолочено на площади 1 800,4 тыс. га, намолочено 4 769 тыс. тонн при урожайности 26,5 ц/га;

сбор рапса завершен, он обмолочен на площади 1 396 тыс. га, намолочено 4 млн 5 тыс. тонн семян при урожайности 28,7 ц/га.

В министерстве добавляют, что также почти завершился сбор сахарной свеклы, она выкопана на площади 236,3 тыс. га, накопано 11 млн 83 тыс. тонн сладких корней при урожайности 469,1 ц/га.

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Экономическая правда.