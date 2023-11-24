Укрзализныця получит 30 тысяч тонн дизеля от ExxonMobile: цена выгоднее, чем в Украине

АО "Укрзализныця" получит 30 тысяч тонн дизельного горючего от ExxonMobile. Он уже доставлен танкером в порт Клайпеды в Литве и по железной дороге будет доставлен в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В целом, с учетом имеющихся остатков дизельного горючего, "Укрзалізниця" фактически обеспечила необходимый его объем для стабильного прохождения зимнего сезона", - отметили в компании.

Договор на поставку этой партии дизтоплива был подписан 17 ноября, а уже через пять дней началась отгрузка в порту Клайпеды.

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Цена за дизтопливо с доставкой, акцизом и растаможкой достаточно выгодна для компании и составит ориентировочно 52 тыс грн за тонну или 43-44 грн/л. Окончательная стоимость будет рассчитана в понедельник – через 5 дней от сообщения о готовности отгрузки по индексам Platts.

При этом стоимость дизтоплива на момент подписания соглашения в Украине составила 46 грн/л, а розница – 55 грн/л.

В УЗ напомнили, что благодаря уменьшению потребления и прямым контрактам с производителями компания уже сэкономила на ГП около 1 млрд грн и делает все для того, чтобы закупать и использовать топливо максимально эффективно.

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Вицепремьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что реальная цифра экономии для Укрзализныци благодаря переходу на прямые договоры с производителями составляет по меньшей мере 3 миллиарда гривень в год.

"Для нашей команды это было одним из принципиальных решений по реформированию УЗ. Около 70% закупок ключевых энергоносителей – дизтоплива, газа и электроэнергии, а также отдельных запасных частей и масла сегодня идет через прямые договоры", - добавил он.

Напоминаем:

"Укрзализныця" не ожидает повышения стоимости грузовых перевозок на 20% с 1 января, однако возможна их индексация из-за удорожания некоторых составляющих работы железной дороги.