НАПК исключило из спонсоров войны греческие компании, прекратившие транспортировку нефти из РФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило трех греческих компаний-перевозчиков из перечня международных спонсоров войны после того, как они прекратили транспортировку российской нефти.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о компаниях Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.

Летом 2022 года НАПК предоставило статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.

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Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя бюджет государства-террориста и финансируя российскую агрессию.

Россия всегда использовала энергоносители, в частности нефть, как оружие. Это до сих пор позволяет РФ влиять на другие государства, даже несмотря на наложенные на нее санкции. Важно, чтобы все больше международных компаний отказывалось сотрудничать с Россией, особенно в нефтяной сфере.

В первую очередь это ослабляет экономические способности военной машины агрессора. И здесь уже речь идет не только о добродетели и ответственности таких компаний, но и о возможности не попасть под санкции", – подчеркнул Председатель НАПК Александр Новиков.

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Напоминаем:

Три крупных греческих судоходных компаний прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.