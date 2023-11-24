НАПК исключило из спонсоров войны греческие компании, прекратившие транспортировку нефти из РФ
Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило трех греческих компаний-перевозчиков из перечня международных спонсоров войны после того, как они прекратили транспортировку российской нефти.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Речь идет о компаниях Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.
Летом 2022 года НАПК предоставило статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers.
Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя бюджет государства-террориста и финансируя российскую агрессию.
Россия всегда использовала энергоносители, в частности нефть, как оружие. Это до сих пор позволяет РФ влиять на другие государства, даже несмотря на наложенные на нее санкции. Важно, чтобы все больше международных компаний отказывалось сотрудничать с Россией, особенно в нефтяной сфере.
В первую очередь это ослабляет экономические способности военной машины агрессора. И здесь уже речь идет не только о добродетели и ответственности таких компаний, но и о возможности не попасть под санкции", – подчеркнул Председатель НАПК Александр Новиков.
Напоминаем:
Три крупных греческих судоходных компаний прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.