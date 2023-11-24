Три грецькі компанії припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій - Reuters
Три великі грецькі судноплавні компанії припинили транспортування російської нафти останніми тижнями, щоб уникнути санкцій США, які зараз накладаються на деякі транспортні компанії, що перевозять російську нафту.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири трейдери.
Грецькі вантажовідправники Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers останніми тижнями припинили транспортування російської нафти.
Thenamaris заявив, що не коментує комерційні питання. Minerva Marine і TMS Tankers не відповіли на запити про коментарі.
Згідно з трейдерами та даними транспортних агентів, усі три компанії були активними вантажниками російської нафти та палива до вересня-жовтня, коли вони почали скорочувати свою участь.
За словами трейдерів, які раніше співпрацювали з трьома фірмами, усі три компанії відхилили запити на судна для завантаження російської сирої нафти в листопаді та пізніше.
Вихід грецьких вантажовідправників із торгівлі відбувся після посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти.
У жовтні Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту, що перевищує максимальну ціну G7 у 60 доларів за барель. Минулого тижня вона наклала санкції на ще три кораблі.
Нагадуємо:
Експортна виручка Росії від викопних видів палива за жовтень стала другою найбільшою у 2023 році, з помітним зростанням морських і трубопровідних поставок сирої нафти. Половину нафтопродуктів перевозили "тіньові" танкери, які не підпадають під дію політики обмеження цін.