В Киеве ввели ограничение скорости движения, которое будет действовать до 1 апреля

В Киеве ввели единый скоростной режим, который будет действовать с 1 ноября по 1 апреля, за ним скорость движения по городу ограничивается 50 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 1 ноября по 1 апреля в столице введен единый скоростной режим - скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что на участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, демонтировали знаки ограничения скорости "80".

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Ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и быть осторожными.

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Экономическая правда