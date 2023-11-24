Гендиректор криптобиржи WhiteBIT Носов стал президентом ФК "Металлист 1925"

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Президентом украинского футбольного клуба "Металлист 1925" стал инвестор, СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов, также сменился гендиректор ФК.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Общее собрание участников, определившее ключевые изменения в административном составе клуба, провело 22 ноября.

Отмечается, что смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года.

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Новый президент предложил стратегию развития клуба с ориентацией на бизнес-модель и высокотехнологичные решения по футболу, подчеркивая важность постепенного развития клуба в условиях нестабильности.

"Вместе с менеджментом "Металлиста 1925" мы стремимся создать клуб, который будет современным, конкурентоспособным и успешным. Уверен, что у Андрея Неделина необходимы компетентность и профессиональный опыт, которые позволят клубу двигаться вперед и достичь больших высот. Вместе мы намерены воплощать лучшие управленческие и инновационные идеи, чтобы обеспечить стабильную и успешную работу клуба", - подчеркнул Носов.

Генеральным директором был назначен бывший исполнительный директор Андрей Неделин. Этот пост Неделин занимал с 2020 года.

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Напоминаем:

В сентябре стало известно, что украинский бизнесмен, основатель и главный исполнительный директор (CEO) криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов стал новым инвестором футбольного клуба "Металлист 1925".

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, компания родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира.

WhiteBIT является официальным партнером Национальной сборной Украины по футболу, футбольному клубу "Барселона" и турецкому "Трабзонспору".

ФК "Металлист 1925" создан в 2016 году, сейчас выступает в Украинской премьер-лиге.